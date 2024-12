L'annuncio dell'arrivederci era arrivato la scorsa estate dal palco di Monaco di Baviera. "Non sono a mio agio su un palco, e questo lo so, ma sono molto brava, ca...o. E mi sono davvero divertita a esibirmi per quasi tre anni, che è il periodo di concerti più lungo che abbia mai fatto e probabilmente il più lungo che farò mai", aveva confessato Adele. "Non vi vedrò per un periodo incredibilmente lungo. Vi terrò nel mio cuore per tutta la pausa e ripenserò a questi concerti e a tutti quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato meraviglioso, ho solo bisogno di riposare".