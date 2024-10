Un abbraccio che rimarrà nella memoria: la cantante britannica ha infatti in programma l’ultima serie di concerti della sua residency, a Las Vegas, al The Colosseum At Caesars Palace. Adele ha notato Celine nella tribuna riservata ai fan ed è corsa a salutarla, le due si sono prima strette la mano e poi sono scoppiate in lacrime. Tra le artiste, infatti, c'è una stima reciproca che ha radici lontane. E sono rare le occasioni pubbliche in cui Céline appare, il concerto dell'amica Adele è uno di questi.