Dopo i record a Monaco, Adele conferma: "Mi prendo una lunga pausa"

Agli "addii" temporanei annunciati, i fan della star britannica sono abituati. Il più recente risale al 2021, poco prima di cominciare la sua residency americana, quando l'artista aveva dichiarato di volersi dedicare alla letteratura inglese per laurearsi: "Dopo Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l'avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un'insegnante...", aveva raccontato al Sun descrivendo il rammarico espresso della cantante per non aver continuato il percorso scolastico da adolescente: "Sento decisamente di usare la mia passione per l'inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all'università, vorrei aver avuto quell'esperienza...".