Adele sposerà Rich Paul: la conferma durante il concerto di Monaco

A inizio agosto Adele ha inaugurato a Monaco la sua residency europea: due ore di show per 75mila spettatori, venti canzoni per le dieci date che sanciscono il suo ritorno sui palchi continentali dopo otto anni. Fuochi d’artificio e coriandoli in un’arena costruita per l’occasione, una scaletta che ha pescato da tutti i suoi album e un pubblico in delirio. La star si è esibita su un palco lungo 200 metri e altro 30, con un maxischermo da Guinness. La cantautrice britannica ha aperto lo show con "Hello", poi "Rumour has it", "I drink wine", "Water under the bridge", "Easy on me", "Hometown glory", "Love in the dark", la cover di "Make you feel my love" di Bob Dylan, "Skyfall", "Set fire to the rain", "Someone like you", "Rolling in the deep". Alla vigilia del debutto a Monaco, Adele aveva annunciato di volersi prendere una pausa: "Non ho alcun progetto che riguardi nuova musica. Voglio prendermi una lunga pausa e penso di voler fare altre cose creative".