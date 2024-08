Adele conquista Monaco: un trionfo il debutto della sua residency

Adele a Monaco di Baviera si è esibita su un palco lungo 200 metri e altro 30, con un maxischermo da Guinness. La cantautrice britannica ha aperto lo show con "Hello", poi "Rumour has it", "I drink wine", "Water under the bridge", "Easy on me", "Hometown glory", "Love in the dark", la cover di "Make you feel my love" di Bob Dylan, "Skyfall", "Set fire to the rain", "Someone like you", "Rolling in the deep".