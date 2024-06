Adele sbotta contro uno spettatore per un commento anti Pride

Da novembre 2022 la popstar è di casa a Las Vegas con la sua residence "Weekends With Adele" (il prossimo agosto si esibirà invece in Germania per quattro live) ed è sempre molto attenta a quello che succede sotto al palco. L'anno scorso aveva infatti interrotto uno spettacolo per rimproverare la sicurezza, che aveva infastidito uno dei suoi fan e in un altra occasione aveva affrontato senza paura uno spettatore che stava per lanciargli un oggetto sul palco. "Hai notato come si comportano le persone, dimenticando il galateo dello spettacolo in questo momento?", aveva dichiarato al microfono, "brandendo" una macchina spara-magliette. "La gente butta me*** sul palco, li hai visti? Ti sfido, ca***o. Ti sfido a lanciarmi qualcosa addosso e ti amm***o, ca***o". Insomma, maleducati e omofobi sono avvisati: è meglio stiano alla larga dai live di Adele.