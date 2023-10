Adele ha smesso di bere da tre mesi: "L'alcol mi manca, senza è una noia"

Leggi Anche Adele dimentica le parole di una canzone durante il concerto... i fan accorrono in suo aiuto

In realtà Adele qualche strappo alla regola ogni tanto è disposta a farlo. Per esempio ha in programma un'intera settimana di festeggiamenti tra i suoi spettacoli a Las Vegas per gli 11 anni di suo figlio Angelo, che il compie proprio oggi. "Riuscite a crederci? - ha detto la cantante come riportato dall'inviato del "Daily Mail" -. Abbiamo una settimana intensa per festeggiarlo. E' molto simile a me, perché prendo il mio compleanno molto seriamente".

Un passato quasi da alcolista Nella stessa occasione Adele ha raccontato di essere stata "al limite dell'alcolismo" quando aveva vent'anni. Si tratta di un cambio di vita veloce per la cantante, che ammette che la maggior parte delle settimane tra uno spettacolo e l'altro sono "noiose", e spesso si isola nella sua villa di Los Angeles. Così rivolgendosi a un fan che aveva bevuto tutto il giorno, ha aggiunto: "Quindi goditi il tuo whisky sour. Sono molto, molto gelosa".