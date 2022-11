Adele incendia Las Vegas: inaugurata la sua residenza milionaria

La serie di concerti "Weekends with Adele" proseguirà fino al 25 marzo per un totale di 32 performance in 16 weekend. “Sono davvero dispiaciuta per gli inconvenienti che ho causato. Ma stasera siamo qui, finalmente insieme", ha detto la star presentandosi sul palco del Colosseum del Caesars Palace.

Adele ha offerto due ore di musica con un show tra pioggia e fiamme, dove ha inanellato una dietro l’altra le canzoni che l'hanno vista protagonista assoluta in questi dieci anni dall'enorme successo di "21" a oggi, a un anno dall'uscita della quarta fatica discografica "30": un lavoro intenso che parte dalle vicissitudini personali degli ultimi anni per guardare al futuro attraverso un profondo soul con un pizzico di leggerezza.

Già all'inizio del 2022 erano girate le cifre da capogiro per le esibizione in esclusiva di Adele a Las Vegas: quasi 600mila euro a sera per un totale complessivo di 14 milioni e 300mila euro. Per non parlare degli introiti del merchandising e dei benefit come una suite da 25 mila euro a notte. Secondo il sito Stubhub c'è chi ha speso fino a 40mila dollari per poter assistere allo spettacolo, con un costo dei biglietti (che variano da un minimo di 600 dollari ciascuno) che è decollato dopo l'annuncio del rinvio della sua residenza.

"Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto" aveva detto in lacrime a gennaio la cantante britannica dando la notizia ai fan con un video social. "Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo", aveva spiegato, "Mi dispiace che sia così all'ultimo minuto. Sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora". Mentre Tmz e Sun avevano poi attaccato l'artista rivelando che quelle lacrime sarebbero state di coccodrillo in quanto i veri motivi fossero invece legati a capricci da star: "Non le piacevano set, coro, audio e tante altre cose dello show".

Quindi, dieci mesi dopo, lo show è finalmente partito ed è anche il primo spettacolo dal vivo di Adele dopo cinque anni di stop. Il successo continua mentre la star britannica attende la 65esima edizione dei Grammy Awards, in programma il 5 febbraio 2023, forte di ben sette nomination...