Adele e Rich Paul si sono sposati in segreto? L'indizio social che scatena i fan

Per i fan della cantante di "Hello" il matrimonio però ci sarebbe già stato in gran segreto. La presunzione dei follower arriva da un curioso dettaglio presente nella serie di foto che Adele ha postato per festeggiare il primo Emmy vinto per il concerto televisivo "Adele: One Night Only". Accanto alla statuetta infatti campeggia un gioco in scatola personalizzato che si chiama "The Paul's", che ha fatto insospettire i più maliziosi...

"Non sono mai stata così innamorata in vita mia", aveva dichiarato Adele a proposito del fidanzato Rich Paul. E non solo. "Sono letteralmente ossessionata da lui". Vincitrice di 15 Grammy e di un Oscar, la cantante è anche pronta ad allargare la famiglia: "Sicuramente voglio altri figli", ha rivelato, spiegando: "Sono una casalinga e una matriarca, e una vita stabile aiuta la mia musica. Anche se per il momento sono concentrata su Las Vegas". A maggio i due hanno acquistato una mega villa sulle colline di Beverly Hills da 58 milioni di dollari, che apparteneva a Sylvester Stallone.

Intanto Adele si è portata a casa il suo primo Emmy. Nel corso dei Creative Arts Emmy Awards 2022 infatti la cantante ha vinto un Emmy Award Outstanding Variety Special per il suo evento televisivo realizzato e trasmesso dalla CBS. Un riconoscimento che porta la popstar inglese più vicina a entrare nella storia dello spettacolo. Aggiudicarsi l'ambito status di EGOT che un artista raggiunge ottenendo il poker formato da Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards (unico premio che ancora le manca).

Dopo il trionfo, Adele ha festeggiato l'ennesimo traguardo sui propri canali social insieme ai propri fan: "Quanto sono contenta". In uno dei tre scatti pubblicati, il premio è appoggiato sul tavolino da caffè di casa sua ma è anche possibile vedere una scatola, che contiene quelle che sembrano essere tessere di gioco, con il nome a chiare lettere "The Paul's". Per qualcuno un indizio sufficientemente chiaro. Quindi, mentre Adele era felice per la sua ultima vittoria, il suo post è stato inondato di commenti di fan entusiasti invece per il presunto matrimonio con Rich Paul. Tra le domande a commento ovviamente molti hanno chiesto alla popstar: "Sei sposata?!" Lei per il momento non ha risposto.