Adele pronta ad allargare la famiglia: "Voglio avere un altro bimbo"

Adele è già mamma di Angelo (9 anni), avuto dall'ex marito Simon Konecki. Dopo il divorzio e un periodo da single, ora la cantante è felice al fianco del procuratore sportivo Rich Paul. Recentemente il gossip li voleva in crisi nera, tanto che sembra che siano stati proprio gli alti e bassi della coppia a mandare a monte i suoi show di Las Vegas. Invece i due a quanto pare vogliono diventare presto genitori, anche se prima Adele vuole adempire ai suoi doveri e recuperato i concerti annullati.

La cantante negli ultimi giorni via social aveva rassicurato i fan sulla sua situazione sentimentale e ai Brit Awards aveva sfoggiato un anello di diamanti che profumava di nozze. Quando però il presentatore le ha chiesto se fosse ufficialmente fidanzata, la cantante non si è sbilanciata. "Come se dovessi dire a qualcuno se lo fossi oppure no. Anche se è carino", ha dichiarato indicando l'anello.

