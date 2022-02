Adele smentisce su Instagram la crisi con Rich Paul: "Vi manda tanto amore"

L'anno non è iniziato nel modo migliore per Adele, tra la cancellazione degli show di Las Vegas (a suo dire per colpa del Covid, secondo gli organizzatori per i suoi capricci da diva) e la presunta crisi con il procuratore sportivo Rich Paul. La cantante ha fatto chiarezza quando via social ha annunciato la sua presenza ai prossimi BRIT Awards, lanciando una stoccata agli hater e al gossip: "Oh, e Rich vi manda il suo amore".

"Sono davvero felice di annunciare che mi esibirò ai Brits la prossima settimana! E apparirò anche da Graham (il talk "The Graham Norton Show") per una chiacchierata sul divano mentre sono in città! Non vedo l'ora! Oh, e Rich vi manda tutto il suo amore", ha scrito Adele sui social.

La coppia qualche giorno fa era finita al centro del gossip, dopo che alcuni beninformati avevano assicurato che il motivo della cancellazione della residency di Las Vegas sarebbe stata legata alla sua crisi con il fidanzato. Adele aveva infatti annullato lo show con brevissimo preavviso, lasciando con l'amaro in bocca i fan che non vedevano l'ora d'incontrarla.

In un video pubblicato sui social, la cantante in lacrime aveva annunciato di essere stata costretta a posticipare gli spettacoli a causa di alcuni casi di postività al Covid nel suo entourage. Una versione smentita però dagli organizzatori, secondo cui sarebbero stati invece i suoi "capricci", le telefonate in lacrime con Rich e il nervosismo a mandare all'aria tutto.

