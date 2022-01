Per Adele periodo da dimenticare: dietro lo stop ai concerti la crisi con il fidanzato?

Fa ancora discutere la cancellazione all'ultimo minuto dei concerti di Adele a Las Vegas . Secondo il " New York Daily News " alla base ci sarebbe una crisi tra la cantante e il fidanzato Rich Paul . Fonti vicine all'artista parlano di scoppi di pianto improvvisi durante le prove e di interruzioni continue per rispondere alle telefonate del partner, con cui fa coppia fissa da circa un anno.

La situazione intorno alla cantante è decisamente confusa. Al punto che molti iniziano a pensare che i concerti di Las Vegas, che nel suo video Adele aveva detto sarebbero stati presto riprogrammati, potrebbero non tenersi mai. Secondo diversi tabloid questo non potrebbe avvenire quanto meno fino a quando le cose con il compagno non saranno sistemate. Tanto più che subito dopo aver dato l'annuncio della cancellazione dei concerti, Adele ha preso un aereo per andare subito a Los Angeles da Rich Paul.

