Adele sbotta: "Avete sempre tutti pronunciato il mio nome in maniera sbagliata!"

Quando "Annie da Londra" è apparsa in collegamento video con una domanda, la popstar è apparsa deliziata dalla pronuncia perfetta del suo nome da parte della donna, che le ha chiesto: "Adele, nel tuo viaggio verso l'amore per te stesso mentre scrivevi 30, la tua prospettiva su come ti vedevi quando scrivevi 25 è cambiata del tutto, come?".

Adele le ha subito chiesto: "Da dove viene? Enfield o qualcosa del genere? Hai detto il mio nome perfettamente!".

La star di Tottenham ha quindi colto l'occasione per offrire a tutti una lezione su come pronunciare il suo nome in maniera corretta, ripetendo alcune volte al moderatore Benito Skinner come si debba dire "uh-DALE" e "huh-dale" invece di "Ah-dell".

Il filmato con il "tutorial" è subito diventato virale e tantissimi sono stati i commenti de fan, tra chi si è messo a discutere sulle sfumature degli accenti inglesi e chi con un pizzico di ironia si è chiesto: "Come abbiamo potuto sbagliare completamente due sillabe per tutto l'intero ultimo decennio?".



A parte la disavventura linguistica la popstar ha soprattutto parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua imminente residency a Los Angeles "per consolidare il suo status di EGOT".

Un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award) è visto come uno degli status più ambiti che un artista possa raggiungere, e solo in 17 hanno ottenuto tutti e quattro i riconoscimenti.

Adele, che è diventata di recente EGO dopo aver aggiunto un Emmy alla sua collezione, avrebbe solo bisogno di un Tony per rivendicarli tutti e quattro. Tuttavia, la star di Hello ha ammesso di essere troppo pigra per impegnarsi a Broadway ed ottenerlo.

"In realtà preferisco il suono di un EGO rispetto a un EGOT. L'EGO è divertente...", ha scherzato la cantante, che di recente ha anche affermato di volersi prendere una pausa dalla musica, una volta conclusa la residency, per tornare a studiare e laurearsi in letteratura inglese, sua grande passione di sempre.