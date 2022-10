Adele si prende una pausa dalla musica: "Voglio laurearmi in letteratura inglese"

La cantante, il cui patrimonio personale ammonta a oltre 150 milioni di sterline , ha da poco lanciato il video del suo ultimo singolo "I Drink Wine" e durante una sessione di domande e risposte ai fan per la promozione della clip a Los Angeles, ha detto: "Dopo Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l'avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un'insegnante...".

Nessun nuovo album in vista insomma nei prossimi anni, stando a quanto riferisce The Sun, che cita la cantante, la quale, con rammarico, rimpiange di non aver continuato il percorso scolastico da adolescente: "Sento decisamente di usare la mia passione per l'inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all'università, vorrei aver avuto quell'esperienza...".



Adele però non frequenterà, stando a quanto riferisce The Sun i banchi fisici di una università bensì quelli "virtuali": "Non andrò all'università, la farò online e con un tutor, ma questo è il mio piano per il 2025. È solo per ottenere la qualifica...".

La residency di Adele a Las Vegas inizierà a novembre, dopo che la cantante ha posticipato gli spettacoli all'ultimo minuto a gennaio.



Adele ha annunciato le nuove date a luglio, mesi dopo aver lasciato migliaia di fan a bocca asciutta, cancellando i concerti con solo 24 ore di preavviso.

Dopo che le date riprogrammate per la residency sono trapelate, la cantante è andata su Instagram a luglio per confermare che lo spettacolo inizierà a novembre, ringraziando i fan per la loro "pazienza" e rivelando che la priorità sarà data ai possessori di biglietti esistenti.

Accanto al poster di uno spettacolo ha scritto: "Le parole non possono spiegare quanto sono entusiasta di poter finalmente annunciare questi spettacoli riprogrammati. Avevo davvero il cuore spezzato per averli dovuti cancellare (...) sono più eccitata che mai!".

Adele ha poi aggiunto: "So che per alcuni di voi è stata una decisione orribile la mia, quando ho cancellato i concerti e me ne pentirò sempre, ma vi prometto che è stata quella giusta. Stare con voi in uno spazio così intimo ogni settimana è ciò che non vedo l'ora di fare e vi darò il meglio di me in assoluto. Grazie per la vostra pazienza, vi voglio bene Adele".

Nel frattempo, Adele appare più sexy e affascinante che mai nel suo ultimo video musicale mentre galleggia malinconicamente lungo un fiume sorseggiando un rosé circondata da uomini a torso nudo.

La canzone è tratta dall'ultimo album di Adele, "30", pubblicato a mezzanotte del 19 novembre 2021, con il quale l'artista ha trionfato ai Brit Awards 2022, portando a casa i premi per il Best Album of The Year, oltre a quelli come Artist of the Year e British Song of the Year con "Easy on me", che aveva anticipato l'uscita del nuovo disco.





Vita sentimentale a gonfie vele intanto, nonostante i gossip su possibili crisi di coppia, per la cantante fidanzata con Rich Paul da oltre un anno e con il quale sarebbe da poco andata a vivere insieme in un amega villa appartenuta a Sylvester Stallone.