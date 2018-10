Adele: è ancora lei la più ricca degli under 30 inglesi

Con quasi 170 milioni di euro Adele guadagna, anche per il 2018, il titolo di star under 30 più ricca del Regno Unito. La cantante di Hello mantiene la sua posizione al top della classifica stilata dalla rivista "Heat" per il terzo anno consecutivo. Rispettivamente al secondo e al terzo posto si posizionano invece Ed Sheeran e Daniel Radcliffe.