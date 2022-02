Brit Awards 2022: Adele è la regina, Maneskin a bocca asciutta

Migliore artista dell'anno, miglior album e migliore canzone con "Easy on Me". I tre premi più importanti dei Brit Awards 2022 , i più prestigiosi riconoscimenti dell’industria discografia del Regno Unito, sono andati ad Adele . Ed è stata lei la regina della serata, sul palco dell’iconica The O2 Arena di Londra, tempio della musica inglese, con un abito nero lungo dal sexy décolleté e un anello al dito, che in molti hanno inteso come suggello ufficiale della sua unione con Rich Paul. Nessun premio per i Maneskin, che incassano una delle prime debacle della loro scalata. Tra gli altri trionfatori anche Ed Sheeran , incoronato come cantautore dell'anno, Olivia Rodriguez, migliore canzone internazionale, Billie Eilish e Dua Lipa

Mo Gilligan ha condotto questa quarantaduesima edizione dei Brit Awards, che quest'anno hanno cancellato le categorie di genere, abolendo quindi il femminile e il maschile e attribuendo il premio solo ad un generico "artista dell'anno" in una nuova logica gender neutral.

Tanti gli ospiti che hanno annunciato i vincitori e consegnato i premi: da Courteney Cox a David Guetta, ma anche Ronnie Wood e gli stessi Maneskin, che si sono presentati con due candidature come International Group of the Year e Best International Song of the Year con il brano I Wanna Be Your Slave.

Ecco la classifica finale:

British Artist of the Year: Adele

British Album of the Year: 30 di Adele

British Song of the Year: Easy On Me di Adele

Songwriter of the Year: Ed Sheeran

Best International Song of The Year: Good 4 u di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act: Dua Lipa

Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Dance Act: Becky Hill

Group of the Year: Wolf Alice

International Artist of the Year: Billie Eilish

Best New Artist: Little Simz

Best British Hip Hop/Rap/Grime Act: Dave

Rising Star: Holly Humberstone

International Group of the Year: Silk Sonic