I Maneskin nel cast del Coachella che ritorna dopo due anni di stop per il Covid

Il 2022 dei Maneskin inizia come era finito il 2021: alla grande. La band italiana è infatti nel cast del Coachella , uno dei festival più prestigiosi del mondo che, dopo due anni di stop causa Covid , tornerà in primavera. Il quartetto salirà sul palco il 17 e il 24 aprile. Tra gli altri big di questa edizione della kermesse californiana ci sono Kanye West, Billie Eilish, Harry Styles e Stromae .

La partecipazione a un festival di questa rilevanza è l'ennesima conferma di come il fenomeno Maneskin abbia attecchito negli Stati Uniti. La band romana si esibirà nelle due giornate che vedono come headliner Kanye West (o meglio Ye, come si fa chiamare adesso). In cartellone con loro, tra tanti altri, ci saranno anche Doja Cat, Fatboy Slim e Finneas (fratello di Billie Eilish, che sarà invece headliner il 16 e 23 aprile).