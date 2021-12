Damiano dei Maneskin si spoglia ancora: i suoi auguri "hot" infiammano i fan

Instagram

L'ha fatto ancora, a distanza di pochi giorni. Stavolta non per beneficenza per il gattile di Pianoro (Bologna) come qualche giorno fa, ma per augurare un "caldissimo" Natale ai fan. Così Damiano David, il cantante dei Maneskin, si è mostrato di nuovo senza veli, ma in versione natalizia: in testa il cappello di Babbo Natale e una emoji a tema per coprire le parti intime. L'artista si fa ritrarre sempre in cucina e, ancora una volta, stringe tra le braccia l'amato gatto Lego. Ed è di nuova pioggia di like.