Victoria dei Maneskin scatenata: seno al vento e leccatine sul palco

I Maneskin hanno infiammato il "Nova Rock Festival" di Vienna, in perfetto stile rock. In particolare Victoria De Angelis, che si è presentata con il seno in libertà, coperto da un top traforato, regalando leccatine bollenti al suo compagno Damiano. La bassista si è scatenata sul palco con la solita grinta, ma i capezzoli in bella vista sono stati il particolare che ha attirato l'attenzione del pubblico.

Leggi Anche Maneskin scatenati sul palco in Belgio: Vic a seno nudo e Damiano in volo sulla folla in delirio

Non è la prima volta che Vic rivendica la libertà di vestirsi o svestirsi come le piace. Già in Belgio si era presentata a torso nudo, con solo due pezzetti di nastro adesivo a coprirle i capezzoli. Questa volta invece li ha "liberati", regalando con il suo basso una performance travolgente.

Di certo ai Maneskin tutto (o quasi) è concesso. Partiti dalle strade di Roma, i ventenni in pochi mesi hanno collezionato un successo dopo l'altro: la vittoria a Sanremo e poi quella all'Eurovision, che li ha catapultati in cima alle classifiche di tutto il mondo. Il successo però non ha dato alla testa a Damiano, Vic, Thomas e Ethan. La band, infatti, continua a fare quello che le viene meglio: portare il rock sul palco senza risparmiarsi mai.

Ti potrebbe interessare: