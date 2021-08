Maneskin scatenati sul palco in Belgio: Vic a seno nudo e Damiano in volo sulla folla in delirio Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 3 di 25 Instagram 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 Instagram 7 di 25 Instagram 8 di 25 Instagram 9 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ferragosto rovente per i Maneskin. In vista del tour autunnale la band sta infatti affrontando alcune date in festival europei all'aperto e di fronte a un pubblico numerosissimo e decisamente entusiasta, sta dando il meglio di sé. Al Festival di Ronquieres, in Belgio, dove la platea non era distanziata come da noi, il gruppo si è scatenato, anche dal punto di vista scenico: Vic si è presentata a seno nudo con solo dei cerotti sui capezzoli, mentre Damiano si è letteralmente lanciato sulla folla per uno stage diving liberatorio.