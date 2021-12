Damiano dei Maneskin offre il suo aiuto all'Oasi Felina di Pianoro (devastata da un incendio)

"Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio!". Così Damiano David e la sua compagna Giorgia Soleri hanno offerto il loro aiuto all'Oasi Felina di Pianoro, devastata da un incendio divampato il 14 ottobre, che ha ucciso 8 gatti. E in un un post di ringraziamento su Facebook, i volontari della struttura hanno voluto ringraziare il frontman dei Maneskin.

"Sono parole semplici e belle che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone generose che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l'incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra struttura (Qui il racconto: https://www.unazampasulcuore.it/un-aiuto-per-ricostruire.../). Solo che non provengono esattamente da "uno qualunque", ma da una persona conosciuta letteralmente in tutto il mondo che nell'ultimo anno non ha fatto altro che raccogliere successi straordinari.

Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere. Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi".

Damiano e Giorgia hanno offerto un aiuto economico sotto forma di un versamento mensile all'Oasi come ha spiegato Antonio Dercenno, presidente della struttura, in una intervista a E'tv.

Un gesto, quello di Damiano e Giorgia, fatto col cuore e senza grossi clamori, come dovrebbero sempre essere tutti i gesti di solidarietà vera.