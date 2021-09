Maneskin, Damiano si mette in mostra tutto nudo sui social e la Rete va in tilt

Guarda come è sexy Damiano dei Maneskin Instagram 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 Instagram 8 di 30 Instagram 9 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Beauty trend, uomini con lo smalto: Damiano dei Maneskin IPA 15 di 30 Damiano David Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 Instagram 22 di 30 23 di 30 IPA 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Twitter 26 di 30 ipa 27 di 30 instagram 28 di 30 instagram 29 di 30 ipa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

La parola d'ordine è provocare. E i Maneskin sanno farlo molto bene. Dopo il seno a vista della bassista Victoria sul palco del Nova Rock Festival, adesso è Damiano David a mandare in tilt la Rete. Il bello e dannato frontman della band ha condiviso infatti una serie di scatti hot su Instagram, in cui appare completamente nudo con le parti intime coperte da un pallone con il logo NCAA: "Ball is life" si legge nella didascalia. Ai follower l'onere dell'interpretazione.