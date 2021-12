Lo straordinario anno dei Maneskin: da Sanremo alla conquista del mondo

Maneskin: tutti i loro look più chiacchierati

E a proposito di vestiti, dopo il look super elegante, in smoking e papillon, sfoggiato agli American Music Awards, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono tornati ai loro outfit trasgressivi e provocanti. La tutina da wrestler indossata da Damiano alla finale di The Voice Usa ha infatti sollevato molti commenti, soprattutto sui social.

Tutto a vantaggio della band romana, che è risultata la più ascoltata al mondo su Spotify, la cui scalata americana, dopo il Tonight Show di Jimmy Fallon, l'incontro con Ellen DeGeneres l'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, gli American Music Awards, e persino la presentazione di alcune categorie ai Grammy, sembra non volersi arrestare.

L'ultimo riconoscimento è arrivato a dicembre: i ragazzi hanno ricevuto una doppia candidatura ai Brit Awards 2022, i premi musicali più ambiti del Regno Unito che verranno conferiti l'8 febbraio. Con la loro "I wanna be your slave" sono in lizza per il riconoscimento per la "Miglior canzone internazionale dell'anno", oltre che per quello come "Miglior gruppo internazionale dell'anno".

"Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo in questi ultimi 365 giorni e non saremo mai in grado di ringraziarvi abbastanza per tutto questo" hanno scritto su Twitter.