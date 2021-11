Maneskin inarrestabili, presentano anche le candidature ai Grammy Awards

Alla presentazione solo Damiano, in giacca nera, Ethan e Thomas, l'uno in giacca e l'altro in pantaloni a quadrati gialli e neri, senza Victoria. I Maneskin hanno annunciato le nomination per le categorie di Best Orchestral Performance, Best Opera Recording, Choral Performance, Best Chamber Music e Clasical Instrumental Solo.



Tra gli altri artisti invitati a presentare anche la boyband k-pop BTS e la cantautrice r’n’b H.E.R..

La premiazione dei Grammy è in programma a Los Angeles il prossimo 31 gennaio.

