Maneskin miglior band rock agli Mtv Ema, è la prima volta per un gruppo italiano

Francis Delacroix

Il 2021 dei Maneskin si colore dell'ennesimo successo in campo internazionale. La band italiana si è imposta come "Miglior gruppo rock" agli Mtv Ema (European Music Awards) di Budapest, superando avversari in nomination del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers. Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards.