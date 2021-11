Los Angeles, Maneskin scatenati alla Gucci Love Parade | E la foto di Victoria e Miley Cyrus "accende" i social

Alla Love Parade di Gucci a Los Angeles c'erano anche i Maneskin , negli Usa con il tour dei Rolling Stones. La band italiana dei record ha postato su Instagram una foto divertita con Miley Cyrus . E lo scatto è diventato virale con oltre un milione e mezzo di like. Damiano poi nell'after party ha improvvisato "Beggin'" ballando insieme al resto dei suoi compagni di band.

Lungo Hollywood Boulevard non poteva che essere una lunga sfilata di star e un successo planetario per la "Gucci Love Parade", ovvero la nuova collezione Gucci firmata dal direttore creativo Alessandro Michele.

Uno show-evento che ha reso omaggio al glamour della vecchia Hollywood, ospitato letteralmente "in strada" a Los Angeles, con un misto di creatività e cultura dalla città degli angeli, in piena rinascita dopo la pandemia. E anche le star non sono mancate.

Leggi Anche I Maneskin ospiti di Jimmy Fallon conquistano anche la tv americana: apriranno un concerto dei Rolling Stones

A partire da Gwyneth Paltrow, icona di bellezza e stile in un rosso coca cola, sino a Dakota Johnson e una certezza: Diane Keaton. Mentre in passerella hanno sfilato Jared Leto e Macaulay Culkin.

E tra le stelle anche loro: i nostri Maneskin, giusto a poche ore dalla notizia che l'album "Teatro d'ira - Vol. I" ha superato 900 milioni di stream su Spotify.

I vincitori di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest 2021 sono in ascesa in America dove sono stati ospiti di Jimmy Fallon. Il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.