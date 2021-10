"Mammamia!", i Maneskin completamente nudi per il nuovo singolo in arrivo

I Maneskin ci ricascano e offrono l'ennesima provocazione hot ai follower. Completamente nudi su Instagram Damiano, Ethan, Victoria e Thomas lanciano, in versione "nature" ,il nuovo brano in uscita l'8 ottobre "Mammamia". Con le parti intime coperte dalle stelline istituzionali anti censura la band ha infatti condiviso nelle scorse ore alcuni scatti "vietati ai minori": "Why so hot?", recita la didascalia.

Boom di like, oltre un milione e mezzo in poche ore, per le foto "spregiudicate" con le quali i quattro ragazzi romani tengono alta l'attenzione dei fan, tra molte ovazioni e qualche critica dai più casti.

Leggi Anche Maneskin, Damiano si mette in mostra tutto nudo sui social e la Rete va in tilt

Giovedì alle 21 è previsto un pre-listening party in 17 città, tra cui Milano e Roma, mentre per quanto riguarda i live la band sarà a Berlino dove suonerà per la prima volta il pezzo dal vivo.





Intanto continua la loro scalata verso un successo sempre più internazionale. Oltre che nelle principali classifiche americane come Billboard i Maneskin hanno conquistato la prima posizione anche nella US Alternative Radio, la chart compilata da Mediabase e pubblicata da USA Today, uno dei quotidiani più diffusi d’America. Qui con la cover di "Beggin'" il gruppo romano ha superato "Wrecked" degli Imagine Dragons, "Saturday" dei Twenty one pilots, "Transparentsoul" di Willow (la figlia di Will Smith), e "Making a fire" dei Foo Fighters.



Solo belle notizie anche per quanto riguarda i concerti, visto che il loro Loud kids on tour ’22, tournée europea della band è andato sold out in due ore. Tutto esaurito anche per i concerti italiani per i quali l’unica data non sold out sembrerebbe al momento essere solo quella del concertone del 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.