I Maneskin ospiti di Jimmy Fallon conquistano anche la tv americana: apriranno un concerto dei Rolling Stones

Non si arresta la scalata dei Maneskin , che raggiungono un altro importantissimo traguardo e conquistano anche la televisione americana esibendosi sul piccolo schermo in un mini live con "Beggin'" e il nuovo singolo "Mammamia". La band romana è stata infatti ospite del "Tonight Show" di Jimmy Fallon, programma di punta della tv statunitense. E nel celebre salotto hanno anche dato un clamoroso annuncio: apriranno un concerto dei Rolling Stones, quello che il 6 novembre vedrà Mick Jagger e soci esibirsi all'Allegiant Stadium di Las Vegas.

La notizia sta facendo il giro del mondo e conferma l'inarrestabile popolarità che Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato in tempi e con risultati record.



E' la prima volta infatti che una band italiana è ospite al "Tonight Show di Jimmy Fallon": "State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall'Italia, hanno vinto l'Eurovision che è una specie di America's got talent ma più grande...", così li ha presentati Fallon.

Quindi i quattro rocker si sono esibiti in uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero la cover di "Beggin'" che ha conquistato il primo posto nella classifica di Spotify, e in "Mammamia", l'ultimo singolo. E hanno poi approfittato per dare l'incredibile annuncio della loro presenza al prossimo live dei Rolling Stones.

Insomma nulla sembra fermarli, mentre è recente l'annuncio di tre candidature agli MTV Europe Music Awards 2021 che si terranno in Ungheria, dove I Maneskin potrebbero iricevere premi come Best Italian Act, Best Group e Best Rock.