Maneskin a tinte pulp: il video di "Mammamia" è un tripudio di sangue, sesso e... ironia

Psichedelico e dissacrante, macabro e sfacciato, come solo i Maneskin potevano fare. E' uscito l'attesissimo video di "Mammamia", ultimo singolo della band romana ed è stato subito un tripudio di visualizzazioni. Nella clip a tinte pulp i cinque "ragazzacci" del rock sono protagonisti di una fantasia dai toni spregiudicati. Durante il ritorno in macchina da una festa, ciascun membro del gruppo immagina di aver ucciso Damiano in un loop di colori acidi e quadretti hot. Ogni sogno lucido fa sempre ritorno alla macchina, unico elemento di connessione con la realtà. Il video è diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird.

La canzone gioca con l’interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra. Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse e la porta all’interno delle dinamiche relazionali del gruppo, in un cliché del rock‘n’roll che vede il frontman pieno di sé eliminato, letteralmente, da Victoria, Ethan e Thomas. Ad "uccidere" per prima Damiano è Victoria, che lo pugnala dopo che lui l'ha interrotta mentre baciava una ragazza, Ethan gli spinge invece la testa nella tazza del water e lo affoga, dopo essere stato disturbato mentre Thomas lo colpisce con una chitarra... Alla fine, però, i tre musicisti ritornano alla realtà della macchina, per incontrare, sulla strada di nuovo lui, Damiano, spocchioso e disturbante più che mai: un vero frontman.

"Mammamia" uscita l'8 ottobre ha conquistato in pochi giorni la posizione n.24 della Billboard blobal 200 chart, dove la band era già presente con "I wanna be your slave" e "Beggin'".

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan faranno ritorno alla dimensione live a partire da febbraio 2022, sui palchi delle più importanti città europee con il “LOUD KIDS ON TOUR”, e per la prima volta nei principali palazzetti italiani (tour entrambi sold out, organizzati e prodotti da VIVO Concerti), a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.