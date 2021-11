I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones e stregano Las Vegas

I Maneskin sbancano Las Vegas aprendo il concerto dei Rolling Stones e dando vita a uno show di mezz'ora, con i loro cavalli di battaglia, convincente e potente. Una performance spavalda, senza alcun timore reverenziale e acclamata dalle migliaia di spettatori in attesa di Mick Jagger & company. "Hello Las Vegas! E' un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre", le parole iniziali del frontman Damiano . Poi solo musica. Note vibranti che scaldano immediatamente l'atmosfera dell' Allegiant Stadium e sciolgono il pubblico, anche i più scettici e quelli che i Maneskin non li avevano mai ascoltati. A fine concerto arrivano anche i ringraziamenti di Mick Jagger : "Thank you guys. Grazie mille ragazzi".

Si parte con due brani in italiano, tratti dall'ultimo album Teatro d'Ira: In nome del Padre e Zitti e Buoni, quello con cui hanno vinto l'ultima edizione del festival di Sanremo. Si prosegue con una decina di pezzi eseguiti con grande energia da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, che suonano, cantano e danno spettacolo, vestiti a stelle e strisce, facendo ballare la folla.

Pubblico in delirio, poi, alle prime note di Beggin', il brano che li ha resi famosi negli Stati Uniti e grazie al quale hanno già ottenuto il disco di platino in Usa, oltre a un impressionante numero di ascolti su Spotify. E poi l'ultima creazione della band romana, Mamma Mia, applauditissima. E non poteva mancare l'omaggio a colui che è un po' il mentore della band romana, Iggy Pop, con un pezzo iconico del repertorio dei The Stooges, I Wanna Be Your Dog.

A chiudere lo show I Wanna Be Your Slave, "la nostra canzone preferita", spiega Damiano poco prima di introdurre sul palco gli Stones. Sui social è subito un tripudio di complimenti ai ragazzi di Monteverde: "Amazing boys!", "Sono stati grandiosi, fantastici, emanano energia positiva", "Mi piace come combinano rock, funk e R&B". E c'è chi scrive: "Ero venuto per i Rolling Stones, ma ho scoperto di essere qui per il chitarrista dei Maneskin!". E a fine concerto, arrivano anche i ringraziamenti di Mick Jagger.