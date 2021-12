Classifiche Spotify: Sfera Ebbasta più ascoltato in Italia | Maneskin primi tra gli artisti italiani nel mondo

Dicembre, tempo di classifiche. E così Spotify rende noti i dati dell'anno che sta per finire, in base ai gusti e alle scelte dei 381 milioni di utenti della piattaforma. In Italia l'artista più popolare è Sfera Ebbasta (già top artist nel 2018) mentre come era facilmente prevedibile dopo un anno di successi, tra festival di Sanremo, Eurovision Song Contest, Ema, i Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo con oltre 2 miliardi di stream e la posizione 58 della classifica globale (il brano "Beggin'" è in top ten, risultando la canzone italiana più ascoltata di sempre sulla piattaforma), ma sono solo ottavi nella classifica italiana.

In Italia, dietro a Sfera troviamo Blanco, Rkomi, Gué e Capo Plaza, mentre il singolo dell'estate "Malibu" di Sangiovanni risulta essere la canzone più ascoltata. Nella top 5 dei brani anche "Mi fai impazzire" e "Notti In Bianco" di Blanco, "La canzone nostra" di Mace (con Blanco & Salmo) e "Nuovo Range" di Rkomi (con Sfera Ebbasta). L'album con il maggior numero di stream è "Taxi Driver" di Rkomi, seguito da "Blu Celeste" di Blanco e "Madame" di Madame. In quarta e quinta posizione ci sono "Plaza" di Capo Plaza e "Famoso" di Sfera Ebbasta.

Madame è la più ascoltata tra le artiste in Italia seguita da Dua Lipa e Ariete. Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elisa sono presenti nella top 10 rispettivamente in sesta, ottava e decima posizione. Nell'analisi degli ascolti, Spotify Wrapped 2021 conferma The Joe Rogan Experience come podcast più popolare nel mondo, mentre in Italia è il professor Alessandro Barbero con "Lezioni e Conferenze di Storia" a conquistare il primo posto (poi "Muschio Selvaggio" di Fedez e Luis Sal, "The Essential" di Mia Ceran, "Cose Molto Umane" di Gianpiero Kesten e "Motivazione e Crescita Personale").

L'artista più ascoltato a livello globale è per il secondo anno consecutivo il rapper portoricano Bad Bunny (seguono BTS, Drake, Justin Bieber e The Weeknd) e la canzone più ascoltata è "Drivers License" di Olivia Rodrigo che piazza anche l'album più ascoltato con "Sour". Taylor Swift è però l'artista donna più ascoltata su Spotify.

