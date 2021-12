Maneskin, nuovo traguardo: due candidature ai Brit Awards

Nuovo traguardo per i Maneskin , che hanno ricevuto una doppia candidatura ai Brit Awards 2022, i premi musicali più ambiti del Regno Unito che verrano conferiti l'8 febbraio. Con la loro "I wanna be your slave" sono in lizza per il riconoscimento per la "Miglior canzone internazionale dell'anno", oltre che per quello come "Miglior gruppo internazionale dell'anno".

Leggi Anche Maneskin miglior band rock agli Mtv Ema, è la prima volta per un gruppo italiano

Dopo aver fatto incetta di premi nel 2021, il nuovo anno potrebbe confermare la tendenza. Ma i Maneskin dovranno vedersela con band come BTS, i Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak, i War On Drugs e gli ABBA per il trofeo al miglior gruppo e con i singoli di Billie Eilish ("Happier than ever"), Doja Cat e SZA ("Kiss me more"), Justin Bieber e Kid Laroi ("Stay"), Olivia Rodrigo ("Good 4 U") e The Weeknd ("Save your tears") per quello alla miglior canzone.

Leggi Anche Mtv Ema 2021, i BTS fanno il pieno ma Ed Sheeran porta a casa i premi più importanti

"Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo in questi ultimi 365 giorni e non saremo mai in grado di ringraziarvi abbastanza per tutto questo" hanno scritto i Maneskin su Twitter dopo aver annunciato la candidatura.

Mtv Ema 2021, Maneskin in trionfo a Budapest IPA 1 di 20 IPA 2 di 20 IPA 3 di 20 IPA 4 di 20 IPA 5 di 20 IPA 6 di 20 IPA 7 di 20 IPA 8 di 20 IPA 9 di 20 IPA 10 di 20 IPA 11 di 20 IPA 12 di 20 IPA 13 di 20 IPA 14 di 20 IPA 15 di 20 IPA 16 di 20 IPA 17 di 20 IPA 18 di 20 IPA 19 di 20 IPA 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: