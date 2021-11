Mtv Ema 2021, i BTS fanno il pieno ma Ed Sheeran porta a casa i premi più importanti

Sono andati ad Ed Sheeran i premi principali degli Mtv European Music Awards 2021 di Budapest. Il cantautore britannico ha vinto nelle categorie "Best Artist" e "Best Song" per la sua "Bad Habits". E' stata però la band sudcoreana BTS ad ottenere il maggior numero di premi con quattro riconoscimenti tra cui "Best Pop", "Best K-Pop", "Best Group" e "Biggest Tifosi". Gloria anche per l'Italia grazie ai Maneskin , premiati nella categoria "Best Rock" .

Ennesimo grande evento quello organizzato per i premi europei di quest'anno. Uno show trasmesso in diretta in 180 paesi, ispirato alle terme di Budapest e al Danubio, che attraversa la città, con palchi che sembravano galleggiare nell'acqua. A presentare lo spettacolo c'era Saweetie, vincitrice anche nella categoria "Best New", che si è esibita in alcuni dei suoi successi e ha animato l'evento crogiolandosi a bordo piscina con coppe di champagne o confrontandosi con soldati ispirati a Squid Games in abiti rosa shocking e mascherati. Sul palco anche Maluma, vincitrice del "Best Latin", e gli Imagine Dragons, tornati agli Ema con il nuovo singolo "Enemy" colpiti da un fuoco di luci laser, insieme al rapper JID e una squadra di ballerini.

Nel corso della serata, aperta da Ed Sheeran che, circondato da graffiti al neon, ha eseguito il suo ultimo singolo "Overpass Graffiti", prima di interpretare la hit "Shivers", non sono mancati gli appelli per l'inclusione e l'eguaglianza a prescindere dagli orientamenti sessuali. Ma a rendere unica questa edizione, almeno per l'Italia, è il ruolo da assoluti protagonisti recitato dai Maneskin, più che una rarità per un act tricolore. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno infiammato il pubblico della nuovissima Papp László Budapest Sportarèn con il loro ultimo singolo "Mammamia", accompagnati da un gigantesco cartello con il titolo della canzone dal quale sono poi esplosi fuochi d'artificio.

Tra gli altri premiati Lil Nas X ha vinto nella categoria "Miglior video" per "Montero (Call Me By Your Name)", Nicki Minaj ha vinto per "Best Hip-Hop", mentre Olivia Rodrigo per "Best Push". A Yungblud il premio come "Best Alternative", quello per "Best Collaboration" è andato a Doja Cat ft. SZA per "Kiss Me More", mentre David Guetta ha ottenuto il "Best Electronic". Billie Eilish, infine, è stata premiata con "Video for Good".

Paradosso della serata, i Maneskin portati in trionfo dal pubblico internazionale, in casa propria devono cedere il passo. Infatti il "Best Italian Act" è andato ad Aka7even che, oltre a quella della band romana, ha battuto la concorrenza di Caparezza, Madame e Rkomi.