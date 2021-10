La nuova vita di Ed Sheeran, il cantautore dei record: "Equals è il mio album della maturità"

Il cantautore di Halifax arriva a questo appuntamento con un peso ingombrante sulle spalle: 52 milioni di album venduti, con il precedente "Divide" che ha raccolto 6 dischi di platino dopo essere stato l'album di un artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra. Un peso che a un certo punto ha persino pensato di togliersi uscendo dalla mischia, come ha confessato in un'intervista a "GQ": "Sentivo che la mia unica missione era fare il padre - ha detto -, avevo persino messo da parte la chitarra". Intenzione poi, fortunatamente, abbandonata per trasformare in musica quel cambiamento di vita. "'Equals' è un album molto personale e significa molto per me - ha spiegato -. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni: mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici e nell'album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità".

Dal punto di vista musicale "=" racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo uscito la scorsa estate, "Bad Habits". Il suo ultimo singolo è "Shivers", prodotto da Sheeran, Steve Mac e FRED e cattura benissimo quello stato euforico di quando ci si innamora. "=" esprime la visione personale della vita di Ed, il suo quotidiano e la sua intimità, elevando le esperienze a uno stadio universale. Non mancano momenti toccanti, come "Visiting Hours", in cui descrive la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, scritto subito dopo la sua morte. Suonato per la prima volta durante il finerale di stato in marzo, il brano intenso e commovente è accompagnato da un performance video con la partecipazione ai cori dei suoi più cari amici, Kylie Minogue e Jimmy Barnes.

La copertina dell’album è un vivido insieme di farfalle che simboleggiano una "nuova vita", filo conduttore dell'album, dipinte su un disegno astratto eseguito da Ed Sheeran. La popstar a Milano a fine novembre per uno speciale evento live. L'accesso sarà per solo 400 fan che acquisteranno il nuovo album su Mondadoristore.it e nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano.

