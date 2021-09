Ed Sheeran e la moglie Cherry mano nella mano alla partita di Champions

Rara apparizione pubblica di Ed Sheeran insieme alla moglie Cherry Seaborn . La coppia si è presa una serata libera per volare a Parigi e assistere alla partita di Champions League tra PSG (2) e Manchester City (0). Le mani intrecciate, teneri sguardi e tanta complicità tra i due neogenitori, che a tre anni dalle nozze, sembrano ancora in luna di miele.

Con loro sugli spalti in mezzo alla folla anche il padre del cantante inglese John Sheeran.

Ed e Cherry si conoscono dai tempi della scuola secondaria, ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2015. Si sono sposati quattro anni dopo nel 2019 e l'anno scorso hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia Lyra Antarctica.

La star di "Bad Habits" ha recentemente confessato di aver pensato di rinunciare alla musica per sempre dopo essere diventato papà. Decisione per ora rimandata, per la gioia dei fan, visto che il 28 ottobre uscirà il suo nuovo album e il cantautore ha già annunciato un ricco calendario di concerti che lo porterà a suonare nei migliori e più grandi stadi europei.