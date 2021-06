Ed Sheeran si trasforma in un vampiro nel video del suo nuovo singolo "Bad Habits"

Nei panni di un vampiro, con denti aguzzi e unghie appuntite, Ed Sheeran si è "trasformato" e mostra il suo inedito look nell'anteprima del video per il lancio del suo nuovo singolo "Bad Habits", la cui uscita è prevista per il 25 giugno. La popstar ha condiviso un un teaser della clip sui social dopo aver già lanciato alcuni indizi ai suoi fan nei giorni scorsi su Instagram e con alcune proiezioni apparse su importanti monumenti di Londra, come la Tate Gallery.