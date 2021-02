Buon Compleanno a Ed Sheeran, 30 anni di successi e... qualche ombra

Al sesto posto della classifica di Forbes dei cantanti più pagati del 2020, a soli 30 anni, compiuti oggi, Ed Sheeran è un "ragazzo" d'oro e... da record. Con un patrimonio da oltre 64 milioni di dollari, un tour mondiale (quello del 2019) tra i più redditizi di sempre, con il quale ha battuto anche gli U2 e le sue hit costantemente in vetta alle classifiche il cantautore di Halifax è sicuramente il Re del Pop. Ma la sua ascesa verso il successo mondiale non è stata priva di qualche ombra e di qualche caduta.

Una fortuna, quella di Ed Sheeran, vero nome Edward Christopher Sheeran, costruita in poco più di dieci anni, grazie alla sua chitarra, al suo stile musicale basato prevalentemente sulla musica pop con elementi folk, soul e contemporary R&B e con forti influenze derivanti dalla musica tradizionale irlandese e alla sua capacità di raccontare e raccontarsi attraverso testi che arrivano direttamente al cuore della gente. Capelli rossi, look trasandato e sguardo mite il cantautore nato ad Halifax il 17 febbraio 1991, piace a tutti e ha tutto ciò che un uomo potrebbe desiderare, compresa una famiglia da cartolina. La scorsa estate infatti, la moglie Cherry Seaborn, compagna di banco ai tempi delle superiori, persa di vista e poi incontrata nuovamente e sposata in gran segreto, gli ha dato la sua prima figlia, Lyra Antarctica.

Eppure come ha raccontato lui stesso in un'intervista concessa la scorsa estate per il documentario "Chasing the present", nel quale sono raccolte testimonianze di alcune celebrità sui problemi di salute mentale, Sheeran ha svelato il lato oscuro del suo successo.

Nel 2014 infatti, dopo l'uscita del suo quarto album "X", risultato essere il terzo disco più venduto nel mondo, con oltre 8,5 milioni di copie, il cantautore cadde in una vera e propria crisi dovuta alla difficoltà a gestire l'enorme successo ottenuto: "Dormivo sul bus tuto il giorno, poi mi svegliavo, andavo a suonare, mi ubriacavo e risalivo sul bus. Fu così per quattro mesi, circa...", ha raccontato Sheeran, che confessa di aver cercato di soffocare l'ansia e la depressione con cibo, droghe e alcol, almeno fino al 20016. Poi la svolta, l'incontro con la sua ex compagna delle superiori Cherry Seaborn, diventata poi sua moglie nel 2018 e la consapevolezza che fosse necessario ritrovare la giusta misura. "Il periodo peggiore è stato tra il 2015 e il 1016, sono arrivato a pesare fino a 100 chili...", ha raccontato il cantautore sul podcast di "Behind the Medal". Da allora molte cose sono cambiate e Sheeran ha perso oltre 20 chili, non fuma più e segue una dieta e un programma di allenamento fisico molto rigorosi.

Un artista da record

Dopo i primi EP e due album, tra il 2005 e il 2008, la fama internazionale per Ed Sheeran arriva nel 2011 quando l'artista firma un contratto discografico con la Asylum Records e pubblica il suo terzo album "+", certificato sette volte disco di platino in Regno Unito, dove ha inoltre trascorso 200 settimane nella Official Albums Chart.

Con "X" pubblicato invece nel 2014, il cantautore super il successo dell'album precedente, vendendo oltre 10 milioni di copie a livello globale, risultando l'album più venduto dell'anno e conquistando la vetta delle classifiche musicali di 15 Paesi, trainato dai singoli Sing, Don't, Thinking Out Loud, Bloodstream e Photograph, divenuti delle vere e proprie hit internazionali.

Nel 2017 è stata la volta di "÷", anch'esso di grande successo commerciale, grazie soprattutto a due dei cinque estratti, Shape of You e Perfect, che hanno guidato l'album verso la prima posizione dei maggiori mercati musicali.

Il relativo ÷ Tour si è rivelata la tournée più redditizia e vista nella storia della musica, con un incasso di più di 737 milioni di dollari e un pubblico di 8,5 milioni di persone, superando lo U2 360° Tour degli U2.

Sheeran è anche molto attivo nel supporto delle associazioni benefiche, ed è apprezzato anche per le sue qualità di scrittore e compositore, tanto da essere divenuto autore di brani per diversi artisti. È stato inoltre nominato a sei Grammy Award e ad otto BRIT Award (dei quali quattro vinti).

Secondo la rivista statunitense Forbes, con un patrimonio personale stimato in 57 milioni di dollari (corrispondenti a 47,8 milioni di euro), nel 2015 Ed Sheeran è stata la 27ª celebrità più ricca del mondo. Nell'aprile 2017 è stato invece inserito dal settimanale Time fra le 100 personalità più influenti del pianeta. Secondo le statistiche di Spotify, Sheeran si è posizionato secondo tra gli artisti più ascoltati nell'ultimo decennio.

