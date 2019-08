Ed Sheeran supera ogni record di incassi con il suo tour

Ha superato ogni record, scalzando persino U2. Ed Sheeran con il suo "Divide tour" diventa campione d'incassi. L'artista britannico, con la tournée con cui è in giro per il mondo da ormai due anni e mezzo, con l'esibizione ad Hannover (246esimo concerto), in Germania, raggiungerà quota 736,7 milioni di dollari incassati globalmente, battendo così il record dei 735,4 milioni precedentemente detenuto da Bono e compagni.