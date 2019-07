Ed Sheeran si è comprato mezzo isolato per proteggere la sua privacy

Ed Sheeran ci tiene alla sua privacy e non ha badato a spese per salvaguardare la sua intimità domestica. Il cantante ha infatti speso quattro milioni di sterline per acquistare le due abitazioni adiacenti alla sua villa londinese. "Quando ha avuto la possibilità di comprare le due case accanto lo ha fatto. Ha aumentato le possibilità che nessuno si lamenti per la musica alta o per i suoi party", ha rivelato una fonte al "Sun".