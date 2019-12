Ed Sheeran ha perso 20 chili in tre anni: "Vi spiego come ho fatto..."

"Tre anni fa ho smesso di fumare e ho cominciato a correre..." così Ed Sheeran, 28 anni, racconta sul podcast di "Behind the Medal", la sua personale dieta dimagrante, che lo ha portato a perdere oltre 20 chili: "Quando ero piccolo giocavo a calcio, poi quando ho iniziato a dedicarmi solo alla musica ho buttato via tutto, ho cominciato a fumare...". Il periodo peggiore è stato tra il 2015 e il 1016: "Allora sono arrivato a pesare fino a 100 chili..."

La svolta è arrivata circa tre anni fa. Il cantante di "I Don't Care" racconta di aver smesso di fumare, per "pulire i polmoni" e da allora ha cominciato ad allenarsi: "Ho perso quasi 22 chili" e aggiunge: "Adesso adoro il fitness".



Il suo programma di allenamento prevede 45 minuti di corsa ogni mattina a cui aggiunge a volte anche il nuoto e alcuni esercizi.

"Ho iniziato a farlo perché quando ho smesso di fumare, ero molto consapevole che i miei polmoni erano così pieni di schifezze che avevo bisogno di eliminarli", ha detto parlando della sua decisione di iniziare a correre: "Le palestre sono buone, ma non c'è niente di meglio che rinfrescarsi davvero. Questo è, per me, il motivo principale per cui ho iniziato a farlo... "

Oltre ai benefici fisici del suo nuovo hobby, Sheeran ha confessato di apprezzare anche la chiarezza mentale che deriva dalla corsa.

E tuttavia l'artista non ha nascosto le grosse difficoltà che deve affrontare quando è in tour per mantenere fede al suo programma "salutare": "Uno dei posti più difficili, dove ho avuto difficoltà a trattenermi è stato durante il tour negli Stati Uniti. Dopo ogni concerto arriva sempre un vassoio carico di ali di pollo fritte e poi si viaggia comodamente in autobus, ti siedi e guardi i Simpson bevendo un paio di bottiglie...".



Shreean racconta di come cerchi sempre di ritagliarsi dei momenti per andare a correre anche quando è in tour: "In questi ultimi anni, visto che gli spettacoli sono diventati più grandi, richiedono più tempo per essere allestiti, e così ho un po 'più di tempo, tra l'uno e l'altro, per allenarmi", e ha aggiunto: "Ovunque tu vada, c'è sempre un bel posto dove correre". Poi ha confessato di voler fare prima o poi una maratona. "In un posto però dove non ci siano i paparazzi!".

