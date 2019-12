Per Ed Sheeran e Ghali un duetto a sorpresa in "Antisocial"

Negalo di Natale per i fan italiani di Ed Sheeran e Ghali . Esce infatti a sorpresa una versione inedita del brano “ Antisocial ”, contenuto dell’album " N.6 Collaboration Project " e realizzato con Travis Scott . I due si sono conosciuti lo scorso luglio in occasione del concerto di Ed a San Siro e c’è stata subito un’ottima intesa tra i due artisti.

“Antisocial” è stata l’occasione per unire i due talenti in unico brano raccontando, a loro modo, cosa significa essere “antisocial”, in mondo estremamente “social”.

Ed Sheeran è stato appena nominato l’artista più ascoltato del decennio e con il suo album "÷" ha infranto tutti i record fin dalla sua pubblicazione diventando l’album di un artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra.

Ghali reduce dal trionfo di "Album", il suo album di esordio con cui ha conquistato consensi unanimi, ha recentemente pubblicato il singolo "Flashback" che più rappresenta la sua anima urban e ha da poco annunciato il suo nuovo album in uscita il 20 febbraio 2020.