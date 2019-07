Ghali e Stormzy insieme per un singolo: contro la politica di Matteo Salvini e Boris Johnson

Stormzy lancia un attacco ad uno dei politici più schierati a favore della Brexit (Fuck the government and fuck Boris), il parlamentare Boris Johnson appunto.

Nella sua strofa Ghali si riferisce invece a Matteo Salvini ponendo l'accento sulla spinosa questione degli immigrati (Salvini dice che chi è arrivato col gommone, Non può stare .it ma stare .com) a cui aggiunge altri riferimenti nel ritornello che canta in italiano, inglese, francese, arabo.



Stormzy è attualmente il rapper più importante della scena UK, nonché uno dei più grandi in Europa, vincitore, a soli 24 anni, di 2 Brit Awards per l’album e come artista dell’anno nel 2018 e primo artista inglese di colore ad essere headliner a Glastonbury Festival 2019. L'artista anche un modello culturale, un artista che si è fatto portavoce dell’attivismo sociale e della lotta contro le discriminazioni.



Ghali dal canto suo ha legato finora la maggior parte dei suoi lavori a progetti sociali, come per "I Love you" (Disco di Platino), uno dei suoi ultimi singoli per il quale ha lavorato all'interno del Carcere di San Vittore a Milano.