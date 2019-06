Ed Sheeran conquista San Siro senza effetti speciali: bastano la musica e il carisma

Ed Sheeran allo Stadio di San Siro fa sold out Ufficio stampa 1 di 43 Ufficio stampa 2 di 43 Ufficio stampa 3 di 43 Ufficio stampa 4 di 43 Ufficio stampa 5 di 43 Ufficio stampa 6 di 43 Ufficio stampa 7 di 43 Ufficio stampa 8 di 43 Ufficio stampa 9 di 43 Ufficio stampa 10 di 43 Ufficio stampa 11 di 43 Ufficio stampa 12 di 43 Ufficio stampa 13 di 43 Ufficio stampa 14 di 43 Ufficio stampa 15 di 43 Ufficio stampa 16 di 43 Ufficio stampa 17 di 43 Ufficio stampa 18 di 43 Ufficio stampa 19 di 43 Ufficio stampa 20 di 43 Ufficio stampa 21 di 43 Ufficio stampa 22 di 43 Ufficio stampa 23 di 43 Ufficio stampa 24 di 43 Ufficio stampa 25 di 43 Ufficio stampa 26 di 43 Ufficio stampa 27 di 43 Ufficio stampa 28 di 43 Ufficio stampa 29 di 43 Ufficio stampa 30 di 43 Ufficio stampa 31 di 43 Ufficio stampa 32 di 43 Ufficio stampa 33 di 43 Ufficio stampa 34 di 43 Ufficio stampa 35 di 43 Ufficio stampa 36 di 43 Ufficio stampa 37 di 43 Ufficio stampa 38 di 43 Ufficio stampa 39 di 43 Ufficio stampa 40 di 43 Ufficio stampa 41 di 43 Ufficio stampa 42 di 43 Ufficio stampa 43 di 43 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Alle 21 in punto sale sul palco. Armato solo della sua chitarra acustica, collegata a una loop station che gli serve per dare corpo ad arrangiamenti che devono adattarsi all'esecuzione in solitaria. Dettagli per un pubblico che già con l'attacco di "Castle On The Hill" è pronto a farsi trasportare. Il palco è probabilmente il più piccolo mai visto a San Siro ma poco importa. In fondo anche la struttura a parallelpipedo che ricorda una mezza giostra, tocco scenografico necessario in un catino enorme come questo, non è decisiva ai fini dello spettacolo, ma è giusto la ciliegina sulla torta. Sheeran imbastisce da subito un concerto in cui l’intimità, pur in uno spazio grande come questo, diventa l’elemento di forza. Si susseguono "Eraser" e "The A Team" (e con il calar della sera si accendono le prime luci dei cellulari), ma soprattutto tra un pezzo e l'altro lui parla raccontandosi. In "Don't/New Man” il maxi schermo lo moltiplica così come moltiplicata è la sua voce che con la loop station gli fa i cori. Con il pubblico fa un vero e proprio patto invitando tutti a urlare più forte possibile. "Domani non so dove sarò, oggi sono a Milano e sono disposto a perdere la mia voce per voi se voi la per me". Inutile dire che il pubblico non pensa un secondo a dare il proprio assenso. E ne dà subito prova cantando a squarciagola "Dive".



Dopo un'infuocata "Bloodstream", tocca a "I Don't Care", originariamente cantata in coppa con Justin Bieber e contenuta nel nuovo album in uscita "No. 6 Collaborations Project". La versione live, acustica e cantata da solo, è ovviamente diversa, ma non lo è l'effetto sulla gente, che canta con lui dall'inizio alla fine. Prima della canzone successiva il cantautore lancia un'altra sfida al pubblico. Dopo aver dimostrato di essere quello più rumoroso deve dimostrare di poter essere quello più silenzioso, per una canzone davvero intima. E San Siro ammutolisce ascoltando "Tenerife Sea".. Il medley di "All Of The Stars / Hearts Don't Break Around Here / Kiss Me / Give Me Love" è l'occasione per fare dei fan il terzo strumento a disposizione, e così Sheeran si ritrova a cantare su un super coro istruito a dovere sulle parti da eseguire. "Gallery Girl" rialza la temperatura prima di un secondo medley che mostra la faccia più soul e intensa di Ed, con "Poor Wayfaring Stranger" e "I See Fire".



"Thinking Out Loud" è uno dei momenti più attesi e non può che essere sottolineato da luci e cori. Sheeran sovverte anche le classiche regole dei concerti, dove il finale è tutto in crescendo. Qui invece si imbocca uno scivolo verso il romanticismo e l'intimismo. Prima con "Photograph" e poi con "Perfect", il cui ultimo ritornello viene cantato in italiano. "Nancy Mulligan" è la miccia folk prima del commiato di "Sing", esplosione di colori anche visiva, con la giostra che si mette a girare. Seguita dagli inevitabili bis. Il primo dei quali è "Shape Of You". Lui si presenta sul palco con la maglia (bianca) della nazionale italiana scatenando un boato e lancia l'inconfondbile loop di percussioni che fa da base al pezzo. Finale in gloria con "You Don't Need Me, I Don't Need You".