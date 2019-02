Ed Sheeran ha sposato la sua Cherry in gran segreto... un'altra volta

Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati in gran segreto poco prima di Natale in una residenza di campagna a Suffolk, in Inghilterra, a un anno dall'annuncio ufficiale del fidanzamento. A rivelarlo è il tabloid "The Sun", secondo il quale si è trattato di una cerimonia molto intima, a cui hanno presenziato solo le famiglie di entrambi e alcuni vecchi amici, senza celebrità.