Ed Sheeran, annuncio a sorpresa: nuovo album in arrivo a luglio

Con un messaggio su Instagram, Ed Sheeran ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo album. Si intitolerà "No.6 Collaborations Project" e conterrà molti brani con "gli artisti con i quali ho collaborato", come ha spiegato. Uscirà il 12 luglio e ne farà parte anche il singolo con Justin Bieber, "I don't care", già pubblicato. La pop star sarà in concerto in Italia per tre date a giugno, il 14 a Firenze, il 16 a Roma e il 19 a Milano.