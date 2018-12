Ed Sheeran è il re del live, il suo tour è il più ricco del 2018

Il tour di Ed Sheeran (che ha attraversato quattro continenti ed è salito sul palco 94 volte) si è imposto non solo come il più ricco dell'anno, ma anche come quello con l'incasso lordo maggiore in un singolo anno da quando Pollstar esiste, ovvero 30 anni. Dietro di lui l'amica Taylor Swift con il "Reputation Stadium Tour", che ha incassato 345 milioni di dollari e venduto circa 2,9 milioni di biglietti. Al terzo posto la coppia di bronzo formata da Beyoncé e Jay-Z, con 254 milioni di incasso e 2,1 milioni di biglietti venduti per il loro "On the Run II Tour".



Quarto posto per il "Beautiful Trauma World Tour" di Pink (169 milioni di dollari e quasi 1,3 milioni di biglietti staccati), mentre al quinto troviamo Bruno Mars con il "24K Magic World Tour" che si è portato a casa 167 milioni di dollari e oltre 1,2 milioni di spettatori. Gli Eagles guadagnano il sesto posto con 166 milioni di dollari (964mila biglietti venduti), seguiti da Justin Timberlake con il "Man of the Woods Tour" che ha fruttato 151 milioni e 1,1 milioni di presenze. A chiudere la top ten "Us + Them tour" di Roger Waters (131,1 milioni di dollari per quasi un milione e mezzo di spettatori), gli U2 con il loro "Experience + Innocence Tour" (126,2 milioni di dollari e oltre 927mila presenze) e i Rolling Stones con 116,6 milioni di dollari incassati e oltre 750mila spettatori.