Billie Eilish regina dello streaming: suo l'album più ascoltato su Spotify nel 2019 

Spotify ha diffuso i dati ufficiali degli ascolti relativi al 2019 e agli ultimi dieci anni. L'album più ascoltato di quest'anno è " When We All Fall Asleep, Where Do We Go? " di Billie Eilish . Dalla nascita del servizio streaming è la prima volta che una artista donna ottiene questo risultato. Artista più ascoltato in assolutio Post Malone mentre per l'Italia il numero uno è Ultimo mentre "E' sempre bello" di Coez la canzone più ascoltata

Per la cantautrice losangelina è l'ennesima certificazione di un anno da incorniciare, che l'ha vista salire prepotentemente dal ruolo di talento emergente a quello di vero e proprio fenomeno pop. Il suo album ha superato i 6 miliardi di stream. A Billie Eilish è dedicato anche un libro appena uscito, "Good Girl, Bad Guy - Il mondo di Billie Eilish", che ripercorrendo la sua storia e analizzando la sua musica, spiega i motivi di una simile esplosione di popolarità.

La canzone più ascoltata dell’anno è opera del duo che ha letteralmente conquistato l’emisfero settentrionale quest’estate: Shawn Mendes e Camila Cabello con la loro "Señorita" hanno raggiunto più di 1 miliardo di stream; il secondo posto se lo aggiudica la hit track di Eilish "Bad Guy", con più di 990 milioni di stream. Anche quest’anno il terzo posto è di Post Malone, con "Sunflower," nata dalla collaborazione con Swae Lee per il film "Spider-man: Into the Spider-Verse". Post Malone l'artista più ascoltato dell’anno. Raggiunti nel 2019 6,5 miliardi di stream in tutto il mondo, il rapper e cantante americano è, per la prima volta, in cima alla lista degli artisti più seguiti quest’anno, dopo solo poco più di 12 settimane dal lancio del suo ultimo album, "Hollywood's Bleeding" (che è anche il secondo album più riprodotto al mondo quest'anno). Billie Eilish e Ariana Grande sono rispettivamente al secondo e la terzo posto nella top tre degli artisti più seguiti,

I PIU' ASCOLTATI IN ITALIA Quest’anno la classifica italiana ha soddisfatto proprio tutti i gusti: anche se l’urban rimane il genere musicale più amato, a dominare la classifica dei top artist del 2019 troviamo Ultimo, seguito poi a ruota da Salmo e Sfera Ebbasta. La canzone più ascoltata invece è "E' sempre bello" di Coez, che con 65 milioni di stream ha sbaragliato la concorrenza.

A guardare le classifiche, si direbbe che gli italiani amino particolarmente la musica prodotta dai propri artisti locali: la top 5 di ogni categoria è quasi tutta esclusivamente italiana. Menzione speciale quest’anno per la categoria femminile delle top artist: regina del 2019 è la solita Billie Eilish, ma, per la prima volta, la seconda e terza posizione vengono occupate dalle voci incantevoli di Elisa e Alessandra Amoroso che quest’estate ha fatto ballare ritmi salentini insieme ai Boomdabash.



Il 2019 è stato un anno molto fortunato anche per Salmo: oltre ad avere conquistato il secondo posto nella top artist italiana generale, primeggia nella classifica dei più ascoltati tra i giovani tra i 18 ai 29 anni. Inoltre, i suoi ultimi due album "MACHETE MIXTAPE 4", realizzato in collaborazione con la MACHETE Crew, e "Playlist", sono ai primi due posti degli album più ascoltati quest’anno, seguiti da "Colpa delle favole" di Ultimo e "20" di Capo Plaza. E’ sicuramente da menzionare anche anche tha Supreme, che con il suo album d'esordio 23 6451, in sole due settimane è riuscito a conquistare il quinto posto della classifica.

I PIU' ASCOLTATI DEL DECENNIOAlle porte del 2020, Spotify ha deciso di riservare una menzione speciale agli artisti che hanno dominato le classifiche negli ultimi dieci anni. Con oltre 28 miliardi di stream raggiunti, Drake è l’artista più ascoltato in streaming. Dopo di lui, a completare la scaletta dei cinque artisti più influenti troviamo Ed Sheeran (la cui "Shape of You" è anche la traccia più riprodotta del decennio con oltre 2,3 miliardi di stream), Post Malone, Ariana Grande ed Eminem.

