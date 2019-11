Grammy, Billie Eilish nella storia: a 17 anni candidata nelle 4 categorie principali

Sono state rese note le nomination per i Grammy Awards che saranno assegnati il 26 gennaio 2020. A dominare sono Lizzo , Billie Eilish e Lil Nas X , rispettivamente con 8, 6 e 6 nomination, La Eilish entra nella storia ottenendo a 17 anni la candidatura nelle 4 categorie principali: sommando quelle del fratello e collaboratore Finneas le nomination salgono a 11. Unico candidato italiano Andrea Bocelli , in corsa per "Best traditional pop vocal album".

I Grammy continuano così sulla strada della svolta, con l'ultima ondata di nomination che riflette l'avanguardia del pop diverso, giovane e donna. Lizzo, la nuova carismatica rapper cantante pop e R&B sconosciuta al grande pubblico fino a un anno fa, conquista 8 nomination, incluse quelle per la canzone e l'album dell'anno, oltre a quella come miglior nuova artista. Lizzo, portabandiera del "curvy power", si è imposta sulla scena grazie ai successi "Juice" e "Truth Hurts". E', come attrice, anche nel cast della commedia "Le ragazze di Wall Street" con Jennifer Lopez. A sfidarla con 6 nomination ciascuna sono la 17enne cantautrice prodigio californiana Billie Eilish e il rapper 20enne Lil Nas X che con 'Old Town Road' è divenuto quest'anno un fenomeno culturale, anche per essere un raro caso di rapper nero dichiaratamente gay.

Con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Eilish è in corsa per l'album dell'anno, mentre con "Bad Guy" corre per la canzone dell'anno. La giovane autrice è in corsa anche per il titolo di miglior nuova artista ed è la più giovane mai nominata nelle quattro maggiori categorie dei Grammy. A queste vanno aggiunte le candidature del fratello Finneas, cinque, che di Billie è produttore e co-autore. Lil Nas X è nominato per l'album dell'anno con "7" e come miglior nuovo artista. Nonostante lo scetticismo di Nashville, patria della musica country, la sua "Old Town Road" è diventata un successo su TikTok e ha consentito a Lil Nas X di vincere la scorsa settimana il premio del miglior evento musicale della Country Music Association Awards. Andrea Bocelli è l'unico italiano in nomination: concorre con il suo album "Si'" (Sugar) nella cinquina dei "Best Traditional Pop Vocal Album" in compagnia di Barbra Streisand, Michael Bublè, Elvis Costello & The Imposters, John Legend. Cinque nomination sono state conquistate da Ariana Grande, fra le quali quella per album dell'anno con 'Thank U, Next'.

Lizzo, è lei la nuova regina della black music e del... "curvy power"! Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci E' la nuova rivelazione della musica black: con la sua "Juice" e l'album "Cuz I Love You", Lizzo si è imposta all'attenzione mondiale. Voce importante e corpo prorompente, la cantante texana è anche portatrice di un'importante messaggio di autostima. Le sue forme generose diventano mezzo espressivo e lei le mette in mostra generosamente tanto sul palco che attraverso i social. E' la nuova paladina del "curvy power". Ma soprattutto è una performer eccezionale, come ha recentemente dimostrato al Coachella Festival. A luglio potremo ammirarla in Italia: il 10 sarà protagonista sul palco del Magnolia, alle porte di Milano. leggi tutto

La popolare Taylor Swift, fino a poco fa una delle beniamine dei Grammy, ha ottenuto solo tre nomination, di cui una sola in una delle categorie piu' importanti. Si tratta di 'Lover' in corsa per la canzone dell'anno. L'associazione dei Grammy ha ampliato, da cinque a otto, le nominato per le maggiori categorie e questo le ha consentito di spingere per la 62ma edizione un parterre di star diversificato e di rispondere alla critiche dure degli ultimi anni, quando e' stata accusata di non rappresentare adeguatamente le donne fra i vincitori. Fra le nomination delle 84 categorie dei Grammy c'e' anche l'ex First Lady Michelle Obama per il miglior album parlato con la sua autobiografia 'Becoming'. La cerimonia di assegnazione e' in calendario il 26 gennaio a Los Angeles, alcune settimane prima del consueto e questo per evitare una contrapposizione con gli Oscar, che saranno assegnati il 9 febbraio. L'anticipo ha 'ristretto' il periodo per sottoporre alla giuria la nuova musica: quest'anno e' stato possibile presentare solo le produzioni pubblicata fra l'1 ottobre 2018 e il 31 agosto 2019. Gli album di Taylor Swift e Del Rey sono riusciti a fare appena in tempo.

