Mtv Ema 2019: vincono Taylor Swift e Billie Eilish, delusione per Ariana Grande 

Grande spettacolo a Siviglia per l'edizione 2019 degli Mtv European Music Awards. Sono usciti vincitori Billie Eilish, premiata per la miglior canzone ("Bad Guy") e come miglior rivelazione, Shawn Mendes, miglior artista, e Taylor Swift, che ha vinto la statuetta per il migliore video con "ME!". Delusione per Ariana Grande, rimasta a bocca asciutta. Tra i premiati anche Liam Gallagher come "Rock icon".