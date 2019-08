Taylor Swift macina record, il nuovo "Lover" è già l'album più venduto dell'anno negli Usa

Non è finita qui. Prima del lancio, inoltre, "Lover" ha generato 1.5 miliardi di stream totali e quasi un milione di preordini in tutto il mondo.



Intanto Taylor Swift è stata la protagonista degli ultimi Mtv Video Music Awards. Partita con un bottino di dieci nomination (al pari di Ariana Grande), si è aggiudicata il "Video of the Year" e il "Video for Good" con il videoclip di "You Need To Calm Down", singolo che ha raggiunto oltre 177 milioni di stream su Spotify e 123 milioni di views su YouTube, e il "Best Visual Effects" con quello di "Me!", che ad oggi conta oltre 258 milioni di views su YouTube e quasi 252 milioni di streaming su Spotify.



"Lover" è il suo settimo lavoro discografico in studio. La popstar, che il prossimo dicembre compirà trent'anni, ha già conquistato 10 Grammy Awards, e l'ultimo album, "Reputation", ha ottenuto 1,6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in Paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine. Grazie al "Reputation Stadium Tour" (53 tappe tra Nord America, Europa, Asia e Oceania), ha raggiunto oltre 345 milioni di incasso, confermandola come una delle celebrità più ricche al mondo.